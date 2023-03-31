Довкола цього точилося чимало здогадок, але тепер усе стало зрозуміло. Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
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1 дрон – 1 мільйон
Представництво Ірану при ООН заявило, що угода по Су-35 фіналізована. Ба більше, іранці розраховують отримати літаки до кінця березня. Очевидно, також йдеться про програмне забезпечення для кібервійн, послуги у розвідувальній інформації тощо.
Не варто забувати, відзначає аналітик, що за кожен дрон вартістю 20 тисяч доларів взяли готівкою з росіян по 1 мільйону доларів. Крім того, Су-35 вони отримали зі знижкою 50%.
"Іранці грабують росіян, користуючись їхнім важким становищем. Технології, зброю і гроші – ось що вони отримують за "Шахіди", – підсумував Данилов.
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Атака "Шахідами" 31 березня: що відомо
- Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, вночі проти 31 березня росіяни випустили по Україні 10 "Шахідів". Наші воїни знищили 9 одиниць ворожої техніки.
- Яскравий результат зусиль бійців української ППО показали у соцмережах. Відомо, що 8 із 10 дронів було збито у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід". Зенітні ракетні підрозділи знищили іранські "Шахіди" у Харківській та Полтавській областях. Ще один ліквідував підрозділ ППО Сухопутних військ.
- Речник повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що крайня нічна атака "Шахідами" майже нічим не відрізняється від попередніх. Минулої ночі противник запустив дрони з півночі, а саме Брянської області з району аеродрому "Сєща". Ігната додав: єдине, що відрізняє нічну атаку проти 31 березня, це запуск 5 фальшивих повітряних куль, які не становлять жодної загрози.