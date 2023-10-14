Вряд ли это их спасет: что Россия может обменять на боеприпасы от КНДР

В Белом доме заявили, что Северная Корея начала поставлять оружие России. Однако есть вопрос, что именно они туда передавали.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, прокомментировав информацию от Белого дома. Там сообщали, что Северная Корея уже предоставила России более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов.

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Что может попросить КНДР в ответ

Как подчеркнул Коваленко, пока непонятно, что вообще КНДР может перевозиться в контейнерах. Сомнительно, что туда получится запихнуть танк или массивную артиллерию. Хотя минометы перевозить реально.

12-футовый морской контейнер вряд ли удовлетворит потребность России в количестве выстрелов в сутки. Но ситуативное решение возможно. Международные партнеры должны привлекать внимание к этой поставке,

– заметил Коваленко.

Все зависит также от того, что находится в этих контейнерах. Если там патроны к стрелковому оружию – то их действительно может быть миллион штук. Если артиллерийские 152-миллиметровые боеприпасы – то объемы уже не столь значительны.

Конкретизировать сложно. Тысячи контейнеров. Если говорим об артиллерии, то это где-то 100 тысяч выстрелов. Но это исключительно предположение. Этого хватит оккупантам на 11 – 12 дней ведения огня в нынешнем темпе. Поэтому вряд ли это их спасет,

– отметил Коваленко.

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Конечно, Северная Корея не будет просто так помогать России. Скорее всего, в ответ они будут просить валюту. Или другие финансовые ресурсы – драгоценные металлы вроде золота. Еще один возможный элемент – технологии.

Сотрудничество КНДР и России: коротко