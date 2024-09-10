После поставки партии ракет: что в следующий раз Иран может передать России

Иран передал России около 200 баллистических ракет. Несмотря на то, что Тегеран официально опровергает поставки вооружения, рупор российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль налаживает сотрудничество с Ираном даже в каких-то "глубинных моментах и чувственных темах".

Вероятнее всего, отношения между странами будут усиливаться, в частности относительно передачи вооружения. В эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, как дальше может развиваться сотрудничество России с Ираном.

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Может ли Иран пойти дальше в сотрудничестве с Россией

По мнению бывшего сотрудника СБУ, следующим этапом ирано-российских отношений может быть, например, передача баллистики еще большего радиуса действия. Однако это зависит от того, удастся ли Кремлю договориться с Тегераном и что Иран захочет получить взамен.

Не забывайте, что это может быть определенным образом маркетинговый шаг. Например, сейчас россиянам продали первую партию ракет по нормальной рыночной цене, а дальше могут увеличить стоимость на 50%. Но это лишь предположение, потому что никто не знает, какая основа сотрудничества России и Ирана,

– сказал Ступак.

В открытых источниках говорится о более 200 ракет с радиусом около 120 километров. Их враг будет использовать против наших военных в приграничных и прифронтовых регионах, где украинцы не могут поставить системы противовоздушной обороны. В частности, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Запорожье и Херсонщине.

"Также не забываем о Курске. Возможно, иранские ракеты россияне будут использовать по территории Курской области", – добавил экс-сотрудник СБУ.

Обратите внимание! Военный обозреватель Денис Попович считает, что россияне просто будут переориентировать "Искандеры" и "Кинжалы" на удары по тылам, а иранские ракеты Fateh-110 будут использовать по границе.

Есть ли какой-то способ противодействия ирано-российским отношениям

В Белом доме заявили о том, что передача иранских баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию" в поддержке Ираном агрессивной войны против Украины. Из-за этого во вторник, 10 сентября, Соединенные Штаты объявят новые санкции против Тегерана. Однако вряд ли это что-то кардинально изменит, ведь Иран более 40 лет находится под санкциями.

Санкции не герметичны, можно ввозить контрабанду. Да это дольше, но все можно. Иранская ядерная, ракетная программа и программа вооружения функционируют почти идеально. Санкции на них фактически не влияют,

– отметил Ступак.

По его словам, западный мир должен постоянно зажимать щели, которые использует Иран. К тому же этим вопросом надо постоянно заниматься, контролировать, а не просто наложили санкции и забыли.

В то же время по мнению экс-сотрудника СБУ, Украина не должна разрывать дипломатические отношения с Ираном, ведь там есть наши граждане, которых нельзя бросить на произвол судьбы. Однако можно снизить уровень дипломатических отношений. Например, закрыть дипломатическое представительство и оставить только консульское учреждение.

Конечно, это не панацея, только наклейка на большую рану, но хоть что-то, потому что другого у нас пока нет,

– отметил Ступак.

К слову, МИД Украины сконтактировало с представителем Ирана и жестко предупредило его о возможных последствиях передачи баллистических ракет России.