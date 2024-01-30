Очень серьезный вызов, – военный эксперт сказал, чем еще КНДР может усилить армию России

Россия активно сотрудничает с Северной Кореей. Сейчас КНДР может усилить оккупационную армию баллистическими ракетами. Это серьезный вызов как для Украины, так и мировой безопасности.

Это 24 Каналу заметил военный эксперт Владислав Селезнев. Он подчеркнул, что КНДР имеет баллистические ракеты разных калибров, разной дальности действия.

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"Ключевое – это баллистические ракеты. В Северной Корее их целый запас разных калибров, разной дальности действия. Конечно, это очень серьезный вызов. Потому что в первую очередь северокорейские диктаторы ориентировались именно на артиллерийскую компоненту, когда планировали противостояние с Южной Кореей", – объяснил он.

Угроза для мировой безопасности

Владислав Селезнев отметил, что артиллерийских боеприпасов, систем, реактивных систем залпового огня в КНДР много. Часть оборудования Ким Чен Ын будет готов передать либо за деньги, либо в обмен на определенные ракетные технологии и ракеты.

Ким Чен Ын имеет новую "игрушку" – ракеты. Он запускает их в сторону акватории Японского моря, чем пугает своих соседей. Скорее всего, такое соглашение между Россией и Северной Кореей состоится. Санкции не работают так, чтобы помешать этому.

Это вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой безопасности. Безнаказанное зло умножается. Оно сейчас трансформируется в многочисленные вооруженные конфликты, которые сейчас бушуют в разных уголках мира,

– добавил военный эксперт.

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