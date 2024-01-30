Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов. Він підкреслив, що КНДР має балістичні ракети різних калібрів, різної дальності дії.

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"Ключове – це балістичні ракети. У Північної Кореї їх цілий запас різних калібрів, різної дальності дії. Звісно, це дуже серйозний виклик. Бо насамперед північнокорейські диктатори орієнтувалися саме на артилерійську компоненту, коли планували протистояння з Південною Кореєю", – пояснив він.

Загроза для світової безпеки

Владислав Селезньов зазначив, що артилерійських боєприпасів, систем, реактивних систем залпового вогню у КНДР є багато. Частину устаткування Ким Чен Ин буде готовий передати або за гроші, або в обмін на певні ракетні технології та ракети.

Кім Чен Ин має нову "іграшку" – ракети. Він запускає їх у бік акваторії Японського моря, чим лякає своїх сусідів. Найімовірніше, така угода між Росією та Північною Кореєю відбудеться. Санкції не працюють так, щоб завадити цьому.

Це виклик не лише для нашої країни, а й для всієї світової безпеки. Непокаране зло множиться. Воно зараз трансформується у численні збройні конфлікти, які нині вирують в різних куточках світу,

– додав військовий експерт.

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