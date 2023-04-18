Сотрудник Укрзализныци провозил уклонистов в вентиляционной системе поезда: его разоблачила СБУ
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности разоблачила схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В этом "помогал" проводник поезда Запорожье – Перемышль.
Работник Укрзализныци оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника. В настоящее время длится следствие.
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Как работник Укрзализныци провозил уклонистов
Правоохранители задержали проводника поезда Запорожье – Перемышль, который "помогал" уклонистам.
Чтобы скрыто вывозить мужчин за границу, работник Укрзализныци оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника – там уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии.
Стоимость такой "услуги" достигала 2,5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности побега и расписания движения поезда,
– отметили правоохранители.
Однако СБУ разоблачила эту схему и задержала железнодорожника на пункте пропуска "Мостиска-2".
Мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконной переправки лиц через государственную границу. Длится следствие по установлению всех обстоятельств.
Задержан сотрудник Укрзализныци / фото СБУ
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