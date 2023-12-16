Сотрудники ТЦК провели агитационные мероприятия на улицах Львова
Источник:Львовский областной ТЦК и СП
Сотрудники Львовского территориального центра комплектования и социальной поддержки проводили во Львове агитационные мероприятия. В частности, они рассказывали мужчинам призывного возраста о преимуществах контрактной службы.
Мероприятие проводилось на улицах города. В частности, минимум возле железнодорожного вокзала и в центре Львова.
Смотрите также Может ли сельский голова подписывать повестки: Умеров расставил все точки над "і"
Что известно об агитации во Львове
При участии военнослужащих отделения рекрутинга и комплектования Галицко-Франковского ОР ТЦК и СП проводится ряд агитационных мероприятий информирования граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и преимуществам совместно с представителями Десантно-штурмовых войск Украины,
– заявили в военкомате.
Сотрудники ТЦК и СП проводили агитацию во Львове / Фото ТЦК и СП
Работники военкомата рассказали изданию ZAXID.NET, что они регулярно проводят такие мероприятия. Военные объяснили, что основными требованиями при отборе на контракт являются:
- состояние здоровья и пригодность к военной службе по медицинским показателям и показателям профотбора;
- физическая подготовленность и психологическая стойкость кандидата на военную службу;
- общеобразовательный уровень;
- мотивация к военной службе;
- отсутствие судимостей;
- уровень сформированности идейных ценностей, нравственных и профессиональных качеств.
За подробной информацией военные советуют обращаться в районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту регистрации.
Заметьте Все точки поставят, но нужно подождать: Данилов сказал, когда рассмотрят изменения в мобилизации
Последние новости о мобилизации
- Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 14 февраля 2024 года. Перед этим их продолжали не менее 7 раз.
- Нардеп и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия осенью сообщил, что депутаты в Верховной Раде работают над проектом закона о мобилизации и демобилизации. В частности, относительно того, что делать с военными, воюющими 2 года без ротации, почему люди с инвалидностью 1 и 2 группы не могут демобилизоваться, почему бойцы, вернувшиеся из плена, пока не имеют возможности демобилизоваться. Также в законе будет говориться об онкобольных военных, которые могут выполнять задачи очень ограниченно, и об урегулировании вопроса призывного возраста.
- Кроме того, для привлечения военных будут применяться рекрутинг. В частности, вакансии в ВСУ размещают уже на четырех онлайн-платформах – на Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.