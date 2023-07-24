"Держитесь, мы с вами": как на вокзалах Украины провожают поезда в Одессу — щемящее видео
Источник:Укрзализныця
На фоне постоянных обстрелов Одессы работники Укрзализныци решили выразить соболезнования одесситам. Перед отправкой поездов диспетчеры железнодорожных вокзалов также объявляли слова поддержки жителям города.
24 июля работники Укрзализныци провожали поезда в Одессу словами поддержки. Такой флешмоб устроили после постоянных обстрелов Одессы.
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Железнодорожники поддержали Одессу
На фоне постоянных обстрелов Одессы, на вокзалах Харькова, Днепра, Ужгорода, Львова и Киева раздавались слова поддержки. Наряду с объявлениями диспетчеры вокзалов говорили единый текст.
Вся Украина и все железнодорожники вместе с Одессой. Держитесь, одесситы, вы сильны! И мы с вами,
– говорят диспетчеры перед отправлением поездов в Одессу.
Таким образом работники Укрзализныци пытались выразить соболезнования одесситам и еще раз подчеркнуть единство всей страны.
Флешмоб железнодорожников: видео
Постоянные обстрелы Одессы россиянами
- В течение недели россияне активно обстреливают Одессу. Во время воздушных атак они комбинируют разные виды ракет: " Калибры ", " Ониксы ", Х-22 да Искандер-К, а также ракеты Искандер-М.
- В частности, во время самой большой атаки в ночь на 23 июля они разрушили Спасо-Преображенский собор – самый большой православный храм города. Кроме того, в ту же ночь пострадали и детские сады и школы в спальном районе города.
- Во время последней атаки 24 июля пострадало 6 человек, одна находится в тяжелом состоянии. Россияне использовали дроны Shahed-136.