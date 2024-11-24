Мясорубка, которую надо остановить: у Трампа снова заявили, что обеспокоены эскалацией войны
Конгрессмен от штата Флорида Майк Волтц, которого Дональд Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности, охарактеризовал войну России против Украины как "абсолютную мясорубку" и "кровавую баню". Он провел сравнение с разрушительными условиями Первой мировой войны, подчеркнув тяжелые последствия конфликта.
Об этом Волтц заявил в эфире Fox News Sunday, информирует 24 Канал. Ранее он заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.
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"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", - отметил Волтц.
При этом, по его словам, Трамп "невероятно обеспокоен" из-за войны России против Украины.
"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там. Также обеспокоен тем, как восстановить сдерживание, и как установить мир", – добавил американский чиновник.
Трамп обеспокоен эскалацией
При этом, он отметил, что европейцы точно должны играть ключевую роль в этом процессе. Имея в виду – установление мира.
А вот на замечание, почему тогда новоизбранный президент США не обсуждает часто войну России против Украины публично Волтц отметил, что Трамп "обеспокоен эскалацией и тем, куда это все идет".
Мол, они сосредоточены над тем, чтобы "восстановить сдерживание и опередить эскалацию, а не реагировать на нее".