Совместное давление дипломатии сработало, но не на все 100%, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что совместное давление на Россию со стороны международного сообщества сработало. Однако президент уточнил, что не все 100%.

Президент Владимир Зеленский находится в Мариуполе. Оттуда он принял участие в Марафоне единения, сообщает 24 канал. В частности глава государства прокомментировал результативность дипломатии.

По теме Мы не отступим, – Зеленский обратился к украинцам в День единства

Зеленский о результативности совместного давления дипломатии

Считаю, что общее давление дипломатии сработало,

– отметил президент.

Однако добавил, что не все 100%. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что международные дипломаты о чем-то, что касается Украины, за ее спиной с Россией не договаривались. "Хочу в это верить, хотя понимаю, что есть разные сигналы. Но не время верить в сигналы, надо иметь доказательства", – объяснил украинский лидер.

Президент не опасается договоренностей за спиной Украины, ведь большинство мировых лидеров на стороне украинцев.

Российские войска у украинских границ: последние новости

Обратите внимание – Зеленский высказался о якобы отводе российских войск