Совместное коммюнике Саммита мира: какая еще страна отозвала свою подпись, а кто появился
Список стран, которые поддержали совместное коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии, изменился. Так, из этого списка исчезла еще одна страна.
Об этом свидетельствует обновлённый список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.
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Какая еще одна страна отозвала подпись в совместном коммюнике Саммита мира
Так, после мониторинга обновленного списка подписантов совместного коммюнике Глобального саммита мира, понятно, что свою подпись отозвала одна из африканских стран. Собственно, речь идет о Руанде.
В списке подписантов, который представили 16 июня, Руанда присутствовала, согласно же обновленному перечню этой африканской страны в нем нет.
В то же время в перечне появился Вселенский патриархат, которого не было по состоянию на 16 июня.
Ранее свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира отозвали Ирак и Иордания.
Совместное коммюнике: основное
Участники, которые подписали коммюнике, подтверждают приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, вместе с Украиной, в пределах их международно признанных границ, а также территориальных вод, и разрешению споров мирными средствами как принципам международного права.
Кроме того, участники имеют общее видение по таким важным аспектам:
- недопустимость использования ядерного оружия в войне в Украине. Атомные электростанции и установки, в частности Запорожская АЭС, должны работать безопасно под полным суверенным контролем Украины и надзором МАГАТЭ.
- Свободное, полное и безопасное торговое судоходство, доступ к морским портам Черного и Азовского морей критически важны. Ни в коем случае нельзя использовать продовольственную безопасность как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться третьим странам.
- Все военнопленные должны быть освобождены по принципу обмена "всех на всех". Кроме того, все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и другие гражданские лица, которых незаконно задержали, должны быть возвращены в Украину.