Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру: всего удар унес 48 жизней
Источник:Павел Кириленко
В Часовом Яру, где российские военные нанесли ракетный удар по общежитию, завершили разбор завалов. В результате удара оккупантов погибли 48 человек.
Среди погибших ребенок, 9 человек – спасли
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 14 июля сообщил, что спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Часовом Яру.
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По его словам, от ракетного удара оккупантов в доме погибли 48 человек, в том числе – 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти.
Поисковая операция продолжалась 5 дней, к ней было привлечено 323 человека.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что спасательные и поисковые работы завершились 14 июля в 09:30.
Сообщается, что спасатели разобрали около 525 тонн разрушенных частей здания. К спасательной операции было задействовано 9 единиц техники.
россия нанесла удар по Часовому Яру: что известно о преступлении
- российские оккупанты вечером 9 июля нанесли ракетный удар по Часовому Яру, что в Донецкой области. Ракеты россиян попали в дом в жилом квартале, в результате чего пострадали две 5-этажки.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что по Часовому Яру, что под Бахмутом, оккупанты ударили по меньшей мере двумя ракетами. Впоследствии в Госспецсвязи уточнили, что россияне выпустили по мирному населению 4 ракеты.
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- Предварительно была информация, что, возможно, россияне били по городу из "Ураганов". После этого в Генштабе ВСУ подтвердили, что оккупанты били реактивными системами залпового огня "Ураган".
- Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ответственные за военное преступление получат наказание. Также лидер государства назвал удар россиян по Часовому Яру – одним из самых жестоких за время войны.
- Также обстрелы жилого сектора прокомментировали в Офисе Президента. Андрей Ермак подчеркнул, что произошел "очередной теракт страны-террориста". Следовательно, россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма.
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