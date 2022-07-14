Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру: всего удар унес 48 жизней

В Часовом Яру, где российские военные нанесли ракетный удар по общежитию, завершили разбор завалов. В результате удара оккупантов погибли 48 человек.

Среди погибших ребенок, 9 человек – спасли

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 14 июля сообщил, что спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Часовом Яру.

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По его словам, от ракетного удара оккупантов в доме погибли 48 человек, в том числе – 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти.

Поисковая операция продолжалась 5 дней, к ней было привлечено 323 человека.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что спасательные и поисковые работы завершились 14 июля в 09:30.

Сообщается, что спасатели разобрали около 525 тонн разрушенных частей здания. К спасательной операции было задействовано 9 единиц техники.

россия нанесла удар по Часовому Яру: что известно о преступлении

российские оккупанты вечером 9 июля нанесли ракетный удар по Часовому Яру, что в Донецкой области. Ракеты россиян попали в дом в жилом квартале, в результате чего пострадали две 5-этажки.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что по Часовому Яру, что под Бахмутом, оккупанты ударили по меньшей мере двумя ракетами. Впоследствии в Госспецсвязи уточнили, что россияне выпустили по мирному населению 4 ракеты.

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Предварительно была информация, что, возможно, россияне били по городу из "Ураганов". После этого в Генштабе ВСУ подтвердили, что оккупанты били реактивными системами залпового огня "Ураган".

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ответственные за военное преступление получат наказание. Также лидер государства назвал удар россиян по Часовому Яру – одним из самых жестоких за время войны.

Также обстрелы жилого сектора прокомментировали в Офисе Президента. Андрей Ермак подчеркнул, что произошел "очередной теракт страны-террориста". Следовательно, россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма.

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