Это серая зона, подробности будут потом, – ВСУ о спасении семьи из-под оккупированных Олешек

Украинские защитники эвакуировали с временно оккупированной территории Херсонщины семью. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС женщине с детьми пришлось спасаться от воды и лезть на крышу дома.

Семью удалось спасти из серой зоны. Это не единственные люди, которые там находятся и нуждаются в помощи, в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Учитывая, что это не единственная семья, нуждающаяся в помощи и есть еще люди, которые находятся там и могут быть спасены, детали будут позже,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Заметим, что украинские защитники уже эвакуировали эту семью в Херсон. Кроме людей, спасли их кошку.

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