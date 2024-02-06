Спецоперация "Цитадель": в Черном море ССО взорвали важный объект России

Операторы ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма. Они молниеносно сработали в зоне потенциального поражения врага.

Говорится, что операцию провели операторы 73-го морского центра ССО.

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Что известно о проведении операции

Группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов в ночь на 6 февраля.

Спецоперация производилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота России. Ночью лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки объект был заминирован,

– рассказали в Силах специальных операций.

Боевая группа отошла на безопасное расстояние и совершила подрыв враждебной цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.

Удачно проведенная спецоперация обеспечила более безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря.

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Почему этот объект важен для России

По разведданным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". Оккупанты установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы.

Этот БПЛА противник применял для ведения разведки и последующего нанесения ударов дронами-камикадзе типа "Шахед" по объектам критической инфраструктуры юга Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей – 24 Канал) "Нева-Б". Посредством этой РЛС россияне контролировали ситуацию в северо-западной части Черного моря.

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