Спецоперация ГУР по российскому Ми-8: можно ли ее повторить

На днях стало известно о спецоперации ГУР. Украинской разведке удалось завербовать российского пилота и получить вражеский самолет Ми-8. Это уникальная история, которую, по всей вероятности, уже сложно будет повторить в ближайшее время.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил военный эксперт Роман Свитан. Он пояснил, какое давление россияне могут оказывать на других пилотов.

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Спецоперация ГУР

Украинская разведка переманила российского пилота, который приземлил вражеский самолет Ми-8 на территории нашей страны. Это произошло 9 августа. По деталям от ГУР, командир экипажа Ми-8 изначально не поддерживал полномасштабное вторжение и решил сотрудничать.

"Завербовать пилота очень сложно. Практически невозможно. Понимая, что летный состав имеет доступ к сверхсекретным технологиям, включая ту же систему "свой – чужой", каждый пилот под наблюдением спецслужб, контрразведки части и ФСБ", – подчеркнул сложность работы военный эксперт.

Роман Свитан о спецоперации ГУР: смотреть видео

Эта операция готовилась в течение 6 месяцев. Семью пилота заранее вывезли из России. Другие находившиеся на борту пилоты не знали, что фактически летят в плен. Между тем, российские пропагандисты пытаются хоть как-то со своей стороны оправдать ситуацию. Мол, российский вертолет "потерял" ориентацию по GPS.

"Россияне сейчас "на ушах", постараются найти на кого это все "повесить". Но повторить такую операцию вряд ли удастся. На каждого (российского – 24 Канал) пилота сейчас будет с десяток правоохранителей, которые будут отслеживать их разговоры, контакты. Поэтому я думаю, что это единственная операция, которую во время этой войны не повторят наши спецслужбы", – предположил Свитан.

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