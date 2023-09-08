Не "Синицей" единой: Буданов "общается" с другими российскими пилотами
Украинская военная разведка "общается" с российскими пилотами. Недавняя операция "Синица" может послужить для россиян примером к реальным действиям.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов не стал раскрывать деталей, ведь это секретная информация. В эфире телемарафона он лишь прокомментировал, как в России реагируют на угон вертолета Ми-8, передает 24 Канал.
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В России "расстроены" из-за "исчезновения" Ми-8
Максим Кузьминов, который перегнал российский вертолет в Украину, не единственный, с кем "общается" украинская разведка. Буданов заинтриговал словами о том, что сейчас есть "общение" и с другими российскими пилотами. Понятное дело, глава разведки не стал раскрывать подробностей.
Такое общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так продолжается. А то, что произошло, просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются,
– сказал он.
Комментируя спецоперацию "Синица", Буданов заявил, что российское военное руководство, мягко говоря, "расстроено" из-за потери вертолета. Теперь российская ФСБ начала еще активнее работать. Однако в украинской разведке уверены, что такая "работа" не будет иметь результата, а рефлективные методы ничего не дадут.
Спецоперация "Синица": что известно
- Разведка 23 августа сообщила, что совершила успешную спецоперацию и выманила российский вертолет Ми-8 на территорию Украины. Вместе с пилотом Максимом Кузьминовым было на борту еще 2 военных. Они не знали куда летят и после посадки вертолета были ликвидированы.
- Операцию под названием "Синица" готовили в течение 6 месяцев. К слову, семью Кузьминова также вывезли из России, чтобы их жизни ничего не угрожало.
- Кузьминов признался, что согласился на такую спецоперацию, ведь категорично был против российской агрессии и кровопролитной войны, которую развязал Путин. Он также не хочет быть причастным к военным преступлениям и назвал все эти события геноцидом украинского народа.
- В России у пилота было 2 квартиры и самолет. Также в свои 28-лет он уже наработал на немалую пенсию, однако решил все бросить и помочь Украине.
- За то, что Кузьминов перегнал российский вертолет, он получит денежное вознаграждение. Речь идет о 500 тысячах долларов в гривневом эквиваленте.