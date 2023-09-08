Не "Синицей" единой: Буданов "общается" с другими российскими пилотами

Украинская военная разведка "общается" с российскими пилотами. Недавняя операция "Синица" может послужить для россиян примером к реальным действиям.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов не стал раскрывать деталей, ведь это секретная информация. В эфире телемарафона он лишь прокомментировал, как в России реагируют на угон вертолета Ми-8, передает 24 Канал.

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Максим Кузьминов, который перегнал российский вертолет в Украину, не единственный, с кем "общается" украинская разведка. Буданов заинтриговал словами о том, что сейчас есть "общение" и с другими российскими пилотами. Понятное дело, глава разведки не стал раскрывать подробностей.

Такое общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так продолжается. А то, что произошло, просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются,

– сказал он.

Комментируя спецоперацию "Синица", Буданов заявил, что российское военное руководство, мягко говоря, "расстроено" из-за потери вертолета. Теперь российская ФСБ начала еще активнее работать. Однако в украинской разведке уверены, что такая "работа" не будет иметь результата, а рефлективные методы ничего не дадут.

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