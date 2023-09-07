Спецоперация украинских сил в Крыму продолжается, – ГУР

Украинская разведка рассказала, что наша спецоперация на территории временно оккупированного Крыма продолжается. Представитель ГУР прокомментировал последние операции наших бойцов на полуострове.

Андрей Юсов объяснил в интервью, что наши военные достигли поставленных целей при высадке украинского десанта на мысе Тарханкут. Следует заметить, что военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан заверил, что наши военные уничтожают все 4 "моста" в Крыму.

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Что известно о действиях ВСУ в Крыму

Представитель украинской разведки объяснил, что уничтожение зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму 23 августа 2023 года уже влияет на дальнейшие действия украинских защитников.

В частности, на территории временно оккупированного Крыма, потому что эта система должна была закрывать и прикрывать определенные действия оккупантов. Ее нейтрализация – это успех Украины, который позволит реализовать и дальнейшие операции,

– объяснил Юсов.

По его словам, Россия не сможет быстро восстановить это вооружение. Ведь запас комплексов С-400 у российских захватчиков достаточно ограничен.

Представитель разведки прокомментировал наши операции в Крыму

Андрей Юсов прокомментировал высадку украинского десанта в Крыму на мысе Тарханкут в День Независимости. Он пояснил, что в настоящее время комплекс мероприятий продолжается.

Детали мы раскрывать не будем, но все поставленные цели были достигнуты. Имеется уничтоженный личный состав и военные средства противника. Во время этой операции уничтожили четыре вражеских катера. И сам факт высадки украинского десанта на Крымском полуострове очень выразителен для Украины – вдохновляющий для украинцев и наших партнеров, демотивирующий для врагов,

– объяснил представитель разведки.

Он заверил, что Украина уничтожила во время той операции несколько десятков оккупантов, но наша сторона не потеряла ни одного военного.

Кроме того, Юсов прокомментировал перехваченный разговор оккупантов 25 августа 2023 года, обнародованный разведкой, и в котором российский захватчик сообщил своему командиру о повторной высадке украинского десанта возле населенного пункта Новоозерное.

Не будем подтверждать или опровергать (высадку украинского десанта возле Новоозерного – 24 Канал). Если врагу повсюду видится украинский десант, это очень хорошо. Мы будем продолжать в том же духе. Операция в Крыму продолжается,

– заверил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кратко об украинской операции в День Независимости