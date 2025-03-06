Спецпредставитель США Келлог сделал заявление о ссоре между Зеленским и Трампом

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Владимир Зеленский стремился, чтобы Дональд Трамп стал вместе с ним был против России. Именно это он пытался донести американскому лидеру во время встречи в Белом доме.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на доклад Келлога о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям. Он отметил, что ссора между президентами произошла из-за того, что они имеют "разные цели" в российско-украинской войне.

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Недоразумение между Зеленским и Трампом из-за войны

Специальный представитель Дональда Трампа предполагает, что украинская и американская администрации имеют разные видения завершения войны. Поэтому и произошла словесная перепалка между президентами в Овальном кабинете.

Владимир Зеленский во время встречи с Трампом якобы пытался убедить президента США оказывать поддержку Украине, чтобы наши военные имели преимущество России. Украинский лидер хотел бы, чтобы Трамп меньше обращал внимание на Россию.

Президент Зеленский явно хотел, чтобы президент Трамп публично поставил США на сторону против России. Подход Дональда Трампа не состоит в том, чтобы одна сторона получила преимущество над другой. Как было сказано, он (Трамп – 24 Канал) сфокусирован на мире,

– сказал Кит Келлог.

Администрация США хочет, чтобы война в Украине завершилась без определения победителя или проигравшего. В противном случае это лишь втянет Америку в "бесконечную прокси-войну", а президент Дональд Трамп хочет мира для обеих сторон и стремится привлечь Украину и Россию к переговорному столу. Для этого он применяет давление в обеих странах.

Интересно, что некоторые исследователи предполагают, что у Дональда Трампа есть определенный план относительно налаживания отношений с Россией. Цель сблизиться со страной-агрессоркой стала одной из причин, почему Трамп пришел к власти. Президент США должен пойти на некоторые уступки, которые могут быть невыгодны Украине. Аналитик Владимир Дубовик также считает, что политика Трампа может привести к изоляции Америки на международной арене, если не будет стран, которые будут поддерживать Соединенные Штаты.