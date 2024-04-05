Рассматривают два основных варианта, – еврокомиссар объяснил судьбу спецтрибунала для Путина

Еврокомиссар объяснил, как проходит процесс создания специального трибунала для российского диктатора Владимира Путина. Он также поделился своим прогнозом.

Процесс создания спецтрибунала для Владимира Путина уже "на последнем этапе". Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

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Что сказал еврокомиссар

Дидье Рейндерс предположил, что спецтрибунал для президента страны-агрессора создадут до конца 2024 года. Он назвал следующий шаг вопросом политической воли.

Теперь рассматривают два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы,

– пояснил еврокомиссар.

Он также сообщил о создании новой системы передачи судопроизводства в ЕС. Как пояснил Рейндерс, если в Украине продолжается уголовный процесс по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал.

Напомним, что в Гааге недавно прошла конференция "Восстановление справедливости для Украины". В ней приняли участие 57 государств, 44 из которых подписали политическую декларацию и поддержали создание специального трибунала для России за преступления против Украины. Нидерланды предложили провести этот спецтрибунал на своей территории.

Что говорят о трибунале для оккупантов