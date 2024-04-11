Это десятки тысяч, — ветеран войны ответил, с кого стоило бы снять бронь

Закон о мобилизации определяет категории военнообязанных, на которых распространяется бронирование. В частности, в эту категорию входят работники Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры и тому подобное.

Однако есть нюанс, о котором почему-то не упоминают, – так называемый спецучет. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

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Что не так со спецучетом

В обновленном законе о мобилизации речь идет о действующих полицейских, из которых в тылу есть польза. В то же время другая категория – бывшие полицейские, прокуроры, судьи, следователи и другие. Все они уходят в отставку довольно рано, примерно в 45 лет, и до конца жизни стоят на так называемом спецучете.

Это десятки тысяч. Они вообще не стоят на учете в ТЦК, армия о них не знает, а они стоят на учете исключительно в своей структуре. То есть, бывшего полицейского может призвать служить только Нацполиция, бывшего следователя – ГБР и тому подобное. Но у них и так штат заполнен и им не надо призывать 45-летних пенсионеров, когда хватает молодых забронированных людей,

– сказал ветеран российско-украинской войны.

Таким образом эти люди вообще пролетают, для армии они не существуют, а своим бывшим службам они объективно на время войны не нужны. Если бы убрать хотя бы один спецучет, Силы обороны уже бы получили несколько десятков тысяч мобилизационного резерва, который можно было бы отнести к Р1 (резерв первой категории – 24 Канал). Ведь все эти люди проходили базовую подготовку, физподготовку, медкомиссию и тому подобное.

Я считаю, что в крайность впадать нельзя. Отправить всех полицейских на фронт – это не серьезно, потому что тогда Украина будет иметь серьезный уровень преступности. Однако надо было бы определить для них квоту на бронирование не 100%, а возможно, 50%,

– сказал Дикий.

По его мнению, каждого второго или третьего можно было бы отправить воевать, но здесь вообще должен быть подход именно с калькулятором. Сидеть и считать, какой тот необходимый минимум правоохранителей, которые нам действительно нужны в тылу, а остальные пусть воюют.

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