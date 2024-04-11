Однак є нюанс, про який чомусь не згадують, – так званий спецоблік. Детальніше про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

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Що не так зі спецобліком

В оновленому законі про мобілізацію йдеться про чинних поліцейських, з яких в тилу є користь. Водночас інша категорія – колишні поліцейські, прокурори, судді, слідчі та інші. Всі вони йдуть у відставку доволі рано, приблизно у 45 років, й до кінця життя стоять на так званому спецобліку.

Це десятки тисяч. Вони взагалі не стоять на обліку в ТЦК, армія про них не знає, а вони стоять на обліку виключно у своїй структурі. Тобто, колишнього поліцейського може призвати служити тільки Нацполіція, колишнього слідчого – ДБР тощо. Але в них і так штат заповнений і їм не треба призивати 45-річних пенсіонерів, коли вистачає молодих заброньованих людей,

– мовив ветеран російсько-української війни.

Таким чином ці люди взагалі пролітають, для армії вони не існують, а своїм колишнім службам вони об'єктивно на час війни непотрібні. Якби прибрати хоча б один спецоблік, Сили оборони вже б отримали кілька десятків тисяч мобілізаційного резерву, який можна було б віднести до Р1 (резерв першої категорії – 24 Канал). Адже всі ці люди проходили базову підготовку, фізпідготовку, медкомісію тощо.

Я вважаю, що в крайність впадати не можна. Відправити всіх поліціянтів на фронт – це не серйозно, тому що тоді Україна матиме серйозний рівень злочинність. Однак треба було б визначити для них квоту на бронювання не 100%, а можливо, 50%,

– мовив Дикий.

На його думку, кожного другого або третього можна було б відправити воювати, але тут взагалі має бути підхід саме з калькулятором. Сидіти й рахувати, який той необхідний мінімум правоохоронців, які нам дійсно потрібні в тилу, а решта нехай воюють.

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