Спорт наизнанку. Герои арены, оставившие спорт и успешно перенесшие свою харизму на киноэкраны

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – в 2017 году в мировой кинопрокат вышла лента Гая Ричи "Меч короля Артура", которая не получила хороших отзывов. Эпизодическую роль в ней Ричи доверил своему другу Дэвиду Бекхэму. Для бывшей футбольной звезды это был дебют в большом кино. К слову, как и сам фильм – не слишком успешеный. Впрочем, Бекс совсем не первый спортсмен, попавший на киноэкраны.

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