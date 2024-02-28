В сети показали свежие спутниковые снимки с аэродрома "Моздок": какие самолеты там держит Кремль

На аэродроме "Моздок" в Северной Осетии Россия хранит воздушные суда МиГ, Ту, Су и даже по одному Ил и Ан.

В мониторинговом телеграмм-канале рассказали, что происходило на аэродроме по состоянию на 26 февраля 2024 года. Стоит сказать, что Кремль в январе 2024 года по меньшей мере 7 раз поднимал авиацию для атаки по Украине именно с этого аэропорта.

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Что происходит на вражеском аэродроме "Моздок", откуда Россия атакует Украину

Мониторинговые телеграм-каналы рассказали, что по состоянию на 26 февраля 2024 года, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме "Моздок" находились:

пять Ту-22м3;

четыре Су-24;

два МиГ-31К (один находится в воздухе на момент съемки);

один Ил-76/78;

один Ан-12, который 26 февраля в 17:40 вылетел с аэродрома.

Значительных изменений в составе аэродрома не отметили,

– заявили исследователи.

Однако заметили, что на аэродроме сейчас:

дальняя авиация осуществляет периодические тренировки и патрулирование,

военно-транспортная авиация – регулярно выполняет рейсы.

Деятельность россиян на аэродроме "Моздок": основное

В январе 2024 года Россия не менее 7 раз поднимала с аэродрома "Моздок" самолет МиГ-31К. Это воздушное судно может нести аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал".

Так, в течение января МиГ с аэродрома взлетал дважды 1 января, еще 7, 11, 16, 20 и 31 числа. Из-за этого каждый раз на территории всей Украины объявляли о воздушной тревоге.

Стоит заметить, что сирены звучат даже тогда, когда самолет тренируется или перелетает на другой аэродром. Ведь Украина не всегда имеет полные данные об этом.

Ранее мы объясняли, что Кремль летом 2023 году начал использовать аэродром "Моздок" для атак по Украине для того, чтобы найти новые пути для того, чтобы пробить украинскую ПВО. Ведь еще до конца апреля 2023 года там не было ни одного самолета.

По состоянию на 11 января 2023 года OSINT-аналитик MT Anderson написал, что на аэродроме "Моздок" Россия хранила два самолета МиГ-31, три бомбардировщика Ту-22М3, по меньшей мере одну фальш-цель в виде Ту-22М3, пять транспортных самолетов Ил-76 и минимум один Ан-26.