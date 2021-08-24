Среди эвакуированных в Германию афганцев есть преступники, которых ранее выслали из государства
Источник:Welt
Боевики движения "Талибан" 15 августа захватили столицу Афганистана – Кабул и установили свою власть в стране. Цивилизованный мир отреагировал на эти события и начал вывозить своих граждан из зоны опасности.
Однако не все так однозначно – масштабная эвакуация имеет и негативные последствия. Так, из-за хаоса и кризисной ситуации в Германию попали преступники, которых ранее выслали из государства.
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На выходных полиция прекратила въезд в страну 3 афганцев, ранее депортированных за изнасилование и торговлю наркотиками – они прилетели эвакуационным рейсом и снова попросили убежища.
Ситуация в аэропорту Кабула
- После захвата талибами Афганистана тысячи людей бросились бежать из страны.
- Единственный способ это сделать – вылететь с помощью воздушных судов из аэропорта Кабула.
- Однако тысячи беженцев не могли уместиться в десятки самолетов, на аэродроме царил хаос.
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Талибы захватили Афганистан
- Боевики движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана.
- Президент страны отрекся от властей и вылетел в Таджикистан набитым деньгами самолетом.
- Талибы объявили об окончании войны и призвали иностранцев покинуть государство.