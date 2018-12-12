Срна поддержал "Шахтер" перед решающим матчем в Лиге чемпионов
Защитник "Кальяри" и экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна выразил поддержку чемпионам Украины, которые проведут заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона".
"Больше чем финал. Верю в команду", - написал хорват у себя в Instagram Stories.
Читайте также: Шахтер – Лион: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Дарио Срна поддержал "Шахтер" / Скриншот
Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 22:00.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне6 февраля 2013 , 01:28
Лидерство остается в Мадриде. "Реал" - "Райо Вальекано" - 5:1. ВИДЕО8 ноября 2014 , 22:59