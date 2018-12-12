Срна поддержал "Шахтер" перед решающим матчем в Лиге чемпионов

Защитник "Кальяри" и экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна выразил поддержку чемпионам Украины, которые проведут заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона".

"Больше чем финал. Верю в команду", - написал хорват у себя в Instagram Stories.

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Дарио Срна поддержал "Шахтер" / Скриншот

Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 22:00.

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