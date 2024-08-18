Срочников со всех регионов России массово отправляют в Курскую область, – FT
Источник:Financial Times
Россия отправляет в Курскую область срочников со всей России. Хотя ранее российский диктатор Путин обещал, что якобы они не будут участвовать в боевых действиях.
Стоит заметить, что на Курщине во время захода ВСУ также были срочники, которых и взяли в плен украинские военные. Сейчас представитель российской общественной организации "Идите лесом", которая помогает россиянам избежать мобилизации и участия в войне против Украины, говорит, что люди напуганы.
Смотрите также Бойцы 225 ОШБ взяли в плен российского командира роты и показали кадры побега оккупантов
Что известно о переброске срочников
Мы завалены просьбами и едва успеваем. Это началось в некоторых регионах, но сейчас понятно, что призывников мобилизуют со всей России,
– заявил Иван Чувилаев.
Старшая научная сотрудница Фонда Карнеги за международный мир Дара Масикот рассказала, что первой силой на Курском направлении были:
- пограничные войска ФСБ,
- бойцы Ахмата из Чечни,
- местные сухопутные подразделения, выведенные из Московского или Ленинградского военных округов.
Теперь они привлекли дополнительные силы, подчинены Ленинградскому и Московскому военным округам, часть из них – срочники,
– объяснила Масикот.
Военные аналитики и российские провоенные социальные сети пишут, что Москва, вероятно, перебросила на Курщину несколько батальонов из Украины, включая Харьковскую, Луганскую и Запорожскую области.
Также Минобороны Литвы писало, что россияне передислоцировали войска из Калининградской области. Однако Россия в основном не перебрасывала силы в Донецкой области.
Издание пишет, что темпы продвижения ВСУ на Курщине на прошлой неделе замедлились, и украинские военные дальше продвигаются на несколько километров в день вглубь территории России. В то же время Путин не желает перебрасывать значительные ресурсы из Украины.
Путин надеется сдержать продвижение Украины преимущественно силами срочников. Но смогут ли они отбросить украинские войска? Сомневаюсь,
– заявил российский военный аналитик Юрий Федоров.
Он объясняет, что:
- различные контингенты, которые Россия собрала в Курской области, не имели опыта совместных действий и не имели времени учиться;
- даже после прибытия подкрепления на прошлой неделе российских сил в регионе оставалось значительно меньше, чем украинских, хотя Россия имеет поддержку с воздуха.
Внештатный старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Павел Лузин утверждает, что у России есть 300 тысяч человек срочников, которые являются едва ли не единственным значительным резервом, доступным Кремлю.
Иван Чувилаев объяснил, что сейчас в России призывников заставляют подписывать контракты, а документы подделывают, чтобы выглядело так, будто они служат давно. Ведь, по российским законам, срочников могут направить в зону боевых действий только тогда, когда они прослужили более 4 месяцев и имеют специальные навыки.
Но закон можно легко нарушить,
– пишет издание.
Смотрите также Перебросили только одну четвертую: сколько оккупантов должно быть на Курщине, чтобы отразить наступление ВСУ
Представитель российской общественной организации "Идите лесом" рассказал, что:
- по данным организации, из воинской части в Ленинградской области в Курск перебросили более 250 человек;
- они получили запросы о военнообязанных по меньшей мере из 10 частей, поэтому можно сказать, что переместили ориентировочно 1000 человек.
Также на российском сайте Change.org появилось несколько петиций от матерей срочников, которые напоминают Путину о его обещании не привлекать их детей к боевым действиям и требуют вывести их из Курской области.