Изменения, которых раньше не было: какой срок действительности заключения ВВК будет с мая

Многие из мужчин призывного возраста не стали ждать вступления в силу нового закона о мобилизации и пошли в ТЦК обновлять свои данные уже сейчас. Уже после 18 мая 2024 года срок действия заключения ВВК изменится.

Уже во время полномасштабного вторжения России в Украину украинские мужчины обновили данные в ТЦК, не дожидаясь вступления в силу нового мобилизационного закона и сейчас их интересует, как долго будет действовать заключение ВВК после уточнения данных. Полковник Юрий Глущенко рассказал, что уже сейчас срок действия заключения ВВК составляет 1 год.

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Как изменится срок действия заключения ВВК после 18 мая

По словам военного, после публикации нового мобилизационного закона, мужчинам не надо будет снова проходить ВВК, если с момента предыдущего прохождения еще не прошел год.

Также Юрий Глущенко подтвердил, что если кто-то прошел ВВК год назад, то надо снова ее пройти. Такая норма сохранится и в дальнейшем.

Конечно, у человека за год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-то пролечиться. За год человек может получить травму, заболеть, не дай бог, на серьезные заболевания. Поэтому обращением в ВВК или подтверждается пригодность к военной службе, или выносится другое решение,

– говорит представитель Генштаба ВСУ.

Какие санкции сейчас предусмотрены в отношении нарушителей мобилизационных норм