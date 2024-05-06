Вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські чоловіки оновили дані в ТЦК, не чекаючи вступу в силу нового мобілізаційного закону і нині їх цікавить, як довго буде діяти висновок ВЛК після уточнення даних. Полковник Юрій Глущенко розповів, що вже зараз термін дії висновку ВЛК становить 1 рік.

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За словами військового, після публікації нового мобілізаційного закону, чоловікам не треба буде знову проходити ВЛК, якщо з моменту попереднього проходження ще не пройшов рік.

Також Юрій Глущенко підтвердив, що якщо хтось пройшов ВЛК рік тому, то треба знову її пройти. Така норма збережеться і надалі.

Звичайно, у людини за рік можуть статися суттєві зміни у стані здоров’я. Можливо, потрібно буде десь пролікуватися. За рік людина може отримати травму, захворіти, не дай бог, на серйозні захворювання. Тому зверненням до ВЛК або підтверджується придатність до військової служби, або виноситься інше рішення,

– говорить представник Генштабу ЗСУ.

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