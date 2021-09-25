В США на американскую военную напали афганские беженцы

В Соединенных Штатах на американскую военнослужащую напали беженцы из Афганистана. Женщина ранее участвовала в эвакуации людей из Кабула.

После сообщения военной о нападении на нее Федеральное бюро расследований начало изучать это дело.

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В США афганцы напали на военную

Американская военная сообщила, что на нее "напала группа афганских беженцев". Инцидент произошел в деревне Донья Ана, что в штате Нью-Мексико, на аванпосте армии США Fort Bliss.

Именно там разместили эвакуированных из Афганистана людей. А военнослужащая участвовала в вывозе людей из Кабула.

ФБР начало проводить расследование инцидента. Командование заверило, что на базе активизировали меры безопасности – усиление освещения, патрулирование безопасности.

Ситуация в Афганистане: кратко

15 августа талибы заявили о захвате власти в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Боевики призвали иностранцев покинуть государство. Единственным способом уехать был аэропорт Кабула. Люди шли на отчаянные шаги, чтобы покинуть страну.

Впоследствии боевики совершили теракты, в которых погибло по меньшей мере 170 человек.

После талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников в частности. 7 сентября заявили о формировании правительства. Его главой стал Мохаммад Хасан Ахунд.