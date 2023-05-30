В новый пакет помощи Украине от США войдут ЗРК Avenger и ракеты Zuni, – СМИ

30 мая 2023, 20:12
Читати новину українською

Источник:

твиттер Карли Бэбб

США 31 мая анонсируют передачу Украине военной помощи. В новый пакет войдут ракеты Zuni, уже ранее дебютировавшие на фронте.

Эти ракеты проявили себя в Украине еще 1 мая. Детали о новой партии рассказал корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бэбб.

Смотрите также Предоставление Украине ATACMS все еще рассматривается, – Байден

Представители министерства обороны сказали мне, что США окажут дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра,
– пишет она.

Что известно о ракетах

Их уже передавали Украине. Эти ракеты могут бить по целям на расстоянии до 8 км. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной. Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых Украина не имеет. Так что в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.

Технические характеристики ракет Zuni

  • Тип: "воздух – земля";
  • Носитель в Украине: Су-25
  • Пусковая: LAU-10
  • Диаметр: 127 миллиметров;
  • Длина: 2790 миллиметров;
  • Вес: 46,3 – 61,6 килограмма (зависит от типа двигателя и боевой части);
  • Масса боевой части: 20,7 – 25,6 килограмма;
  • Типы боевой части: осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, сигнальная, дымовая;
  • Максимальная скорость: 725 метров в секунду;
  • Дальность стрельбы: 8 кілометров.

Кроме того, в пакет войдут:

  • снаряды для ЗРК Patriot;
  • артиллерийские снаряды;
  • снаряды для РСЗО HIMARS;
  • неуправляемые ракеты воздуха – земля Zuni;
  • системы ПВО Avenger;
  • ПЗРК Stinger.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что это очень мощное оружие, которую действительно используют уже около 50 лет. Эти ракеты еще называют "неуправляемым реактивным снарядом" и они могут наносить удары по наземным целям - живой силе, легкобронированной технике.

Автор: Альона Захарова