Ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами: в США анонсировали помощь Украине на 425 миллионов

В США анонсирован мощный пакет помощи для Украины. На этот раз говорится о 425 миллионах долларов.

Объявить новый пакет помощи должны уже в пятницу, 3 ноября. В частности, туда войдут ракеты для противодействия беспилотникам и боеприпасам.

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В то же время, пакет, очевидно, не будет включать дополнительные ракеты ATACMS. Остальные детали пока не раскрывают.

Ранее США оказали мощную помощь Украине

США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Ранее стало известно, что США выделили Украине пакет помощи в размере 150 миллионов долларов.

Туда вошли:

Боеприпасы для систем ПВО NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

активные бронеплиты для танков Абрамс и другое.

Кроме того журналистка Мирослава Гонгадзе сообщила, что Украина может получить ракеты дальностью 300 километров уже в январе 2024 года.