Ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами: в США анонсировали помощь Украине на 425 миллионов

2 ноября 2023, 21:59
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Источник:

Reuters

В США анонсирован мощный пакет помощи для Украины. На этот раз говорится о 425 миллионах долларов.

Объявить новый пакет помощи должны уже в пятницу, 3 ноября. В частности, туда войдут ракеты для противодействия беспилотникам и боеприпасам. 

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В то же время, пакет, очевидно, не будет включать дополнительные ракеты ATACMS. Остальные детали пока не раскрывают.

Ранее США оказали мощную помощь Украине

США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Ранее стало известно, что США выделили Украине пакет помощи в размере 150 миллионов долларов.

Туда вошли:

  • Боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
  • ракеты ПВО AIM-9M;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • системы Javelin;
  • более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • приборы ночного видения;
  • активные бронеплиты для танков Абрамс и другое.

Кроме того журналистка Мирослава Гонгадзе сообщила, что Украина может получить ракеты дальностью 300 километров уже в январе 2024 года.

Автор: Мар'яна Бекало