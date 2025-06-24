"Трамп принял судьбоносное решение": в Кремле паника из-за атаки США по Ирану

США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране. Россия не довольна такими действиями, однако не предпринимает никаких шагов для поддержки союзника.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что в Кремле нервничают, ведь видят, что Соединенные Штаты Америки публично вступили в войну на стороне Израиля. В США также считают, что иранскую власть надо поменять, а это, однозначно, не в пользу России.

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Что показала атака США на Иран

По мнению Тараса Загороднего, удар США по ядерным объектам Ирана показал, что средства противовоздушной обороны, которые иранцам предоставляли партнеры, в частности Россия или Китай, совершенно бессильны при противодействии спланированной операции с применением новейших видов вооружения.

Кремль из-за этого, вероятно, очень нервничает и громко осуждает атаку США по Ирану, ведь, как и американцы, Европа также имеет определенные виды современного оружия.

Россияне понимают, что Дональд Трамп принял для себя судьбоносное решение, что он готов вступить в войну. Это означает, что дальше могут быть большие неприятности для Северной Кореи и россиян,

– предположил политтехнолог.

Интересно, 23 июня 2025 года Иран нанес удары по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре и по объекту в Ираке, что подтверждают источники Sky News. Речь идет об одной из ключевых баз США в регионе. Катар заявил, что жертв нет, а ракеты были перехвачены силами ПВО, тогда как Дональд Трамп отслеживал ситуацию вместе с командой в Ситуационной комнате.

Стоит заметить, что Россия пока поддерживает Иран только на дипломатическом уровне, однако Тегеран рассчитывает на более активную помощь. Об этом говорится в отчете ISW, где отмечается, что Иран недоволен поддержкой со стороны Кремля и ожидает от Владимира Путина конкретных действий в противостоянии с Израилем и США.