США атаковали талибов у Кандагара, те обещают "отвечать на провокации"

Талибы захватили ключевой город на севере Афганистана. Местные в соцсетях пишут, что боевики подошли уже на расстояние 10 километров к столице – Кабулу.

Вместе с тем президент США Джо Байден направил 5000 военных в Афганистан – для эвакуации американских граждан. Впрочем, по информации СМИ, только лишь эвакуацией не обошлось.

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Обострение в Афганистане достигло критической точки

Джо Байден ранее приказал вывести войска США из Афганистана, и это повлекло активизацию талибов. Сейчас они уже контролируют почти всю страну и близки к ее столице – Кабулу.

С формулировкой "для безопасного сокращения военного присутствия и эвакуации персонала США и союзников" Байден срочно решил вернуть военных в Афганистан. И немало – 5000 бойцов (раньше их там было вообще 3000).

Дело в том, что в субботу, 14 августа, талибы захватили Мазари-Шариф – ключевой город на севере Афганистана. Также в соцсетях свидетели пишут о взятии боевиками Джелалабада.

если еще несколько дней перед этим эксперты говорили, что талибы могут взять Кабул "через несколько месяцев", то по состоянию на 15 августа ситуация совсем иная – те уже вплотную подошли к столице на расстояние каких-то 10 километров.

Одновременно с этим войска США, по официальному сообщению Белого дома, начали эвакуацию работников посольства. И вдруг Al Jazeera сообщила, что у города Кандагар американская авиация нанесла удар по боевикам.

NBC спросило у представителей "Талибана", как они относятся к новому развертывания войск США в Афганистане. Там ответили, что знают об этом, но трогать американцев не будут – если те не будут провоцировать.

Воспримут ли талибы атаку в Кандагаре как провокацию, и будут ли новые боевые действия между фундаменталистами и американцами – пока что неизвестно.

Президент Афганистана Ашраф Гани пытался успокоить население в короткой телевизионной речи утром 14 августа. А уже вечером, как написал в телеграме бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук, его уже пытаются эвакуировать вертолетом.

Заметим, что в видео, опубликованном Мосийчуком, изображен не бой у президентского дворца, а восстание в одной из тюрем Кабула.

Впрочем, в Кабуле ситуация действительно критическая – люди в соцсетях пишут, что слышат выстрелы, также в городе нет света.

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