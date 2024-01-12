Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он убежден, что действия США и Британии были оправданы, а обстрел хуситской инфраструктуры не приведет к существенной эскалации.

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США долгое время действовали нерешительно

Американцы и британцы довольно поздно наносили удар по хуситам, ведь хуситы фактически развязали войну против международного судоходства еще несколько месяцев назад. Очевидно, что в этом случае не обошлось без влияния Ирана, сообщниками и посланниками которого являются хуситы.

Это наложилось на осторожную политику администрации Джозефа Байдена, которая действует исходя из принципа "только бы не было эскалации" не только в отношении Йемена, но и в отношении Украины. Это можно увидеть на примере запрета использования американского вооружения для ударов по российской территории. Подобные принципы действующая администрация применяет и в отношении Ирана.

"Однако важно понимать, что терпение американцев не безгранично, и сегодня они наконец сделали с большим опозданием этот ожидаемый и необходимый шаг", – отметил Шарп.

Удар по хуситам – часть большего противостояния

Удар США и Британии по хуситам – часть большой мировой игры, где ведутся боевые действия на разных участках земного шара. Это важный момент для дальнейшего развития события, и уже вскоре станет понятно, как на этот удар будут отвечать хуситы и Иран, а также будут ли действовать смелее Соединенные Штаты.

"Я бы не торопился говорить о "третьей мировой войне". О ней можно было бы говорить, если бы произошло прямое столкновение России и стран НАТО, а также Китая (на стороне России – 24 Канал). А определенное расширение боевых действий на Ближнем Востоке – это лишь шаг к повышению глобального напряжения и не более", – заверил израильский эксперт.

Существенное увеличение напряжения на Ближнем Востоке могло бы произойти в случае прямого столкновения с Ираном или интенсификации противостояния Израиля и Хезболлы. А пока ни Иран не нанес прямого удара по странам региона или его противники не атаковали первыми, говорить о значительной эскалации преждевременно.

Каким может быть дальнейшее развитие событий

Хуситы имеют по крайней мере две возможности для ответа на американско-британский обстрел. Во-первых, они могут продолжить препятствовать судоходству в Красном море и даже попытаться атаковать своими ракетами западные военные корабли. Другая возможность – попытаться атаковать военные базы США на Ближнем Востоке.

"Если хуситы попытаются расширить плоскость своих действий такими ударами, то можно ожидать дополнительных шагов со стороны США и, возможно, даже каких-либо шагов по отношению к Ирану невоенного характера", – предположил военный эксперт.

Несмотря на последние события, миротворческий подход администрации США по отношению к Ирану не изменился. Это изменение может произойти только в том случае, если Иран пойдет на несвойственные ему шаги, или когда "что-то в лесу сдохнет".

Что известно о йеменских хуситах