Должны были нанести этот удар уже давно: военный обозреватель объяснил события относительно Йемена
После многочисленных атак хуситов на мировое судоходство в Красном море США и ряд других стран решили нанести удар по военным объектам Йемена. Долгое время Вашингтон пытался "избегать эскалации", однако в конце концов решился на применение силы.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он убежден, что действия США и Британии были оправданы, а обстрел хуситской инфраструктуры не приведет к существенной эскалации.
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США долгое время действовали нерешительно
Американцы и британцы довольно поздно наносили удар по хуситам, ведь хуситы фактически развязали войну против международного судоходства еще несколько месяцев назад. Очевидно, что в этом случае не обошлось без влияния Ирана, сообщниками и посланниками которого являются хуситы.
Это наложилось на осторожную политику администрации Джозефа Байдена, которая действует исходя из принципа "только бы не было эскалации" не только в отношении Йемена, но и в отношении Украины. Это можно увидеть на примере запрета использования американского вооружения для ударов по российской территории. Подобные принципы действующая администрация применяет и в отношении Ирана.
"Однако важно понимать, что терпение американцев не безгранично, и сегодня они наконец сделали с большим опозданием этот ожидаемый и необходимый шаг", – отметил Шарп.
Удар по хуситам – часть большего противостояния
Удар США и Британии по хуситам – часть большой мировой игры, где ведутся боевые действия на разных участках земного шара. Это важный момент для дальнейшего развития события, и уже вскоре станет понятно, как на этот удар будут отвечать хуситы и Иран, а также будут ли действовать смелее Соединенные Штаты.
"Я бы не торопился говорить о "третьей мировой войне". О ней можно было бы говорить, если бы произошло прямое столкновение России и стран НАТО, а также Китая (на стороне России – 24 Канал). А определенное расширение боевых действий на Ближнем Востоке – это лишь шаг к повышению глобального напряжения и не более", – заверил израильский эксперт.
Существенное увеличение напряжения на Ближнем Востоке могло бы произойти в случае прямого столкновения с Ираном или интенсификации противостояния Израиля и Хезболлы. А пока ни Иран не нанес прямого удара по странам региона или его противники не атаковали первыми, говорить о значительной эскалации преждевременно.
Каким может быть дальнейшее развитие событий
Хуситы имеют по крайней мере две возможности для ответа на американско-британский обстрел. Во-первых, они могут продолжить препятствовать судоходству в Красном море и даже попытаться атаковать своими ракетами западные военные корабли. Другая возможность – попытаться атаковать военные базы США на Ближнем Востоке.
"Если хуситы попытаются расширить плоскость своих действий такими ударами, то можно ожидать дополнительных шагов со стороны США и, возможно, даже каких-либо шагов по отношению к Ирану невоенного характера", – предположил военный эксперт.
Несмотря на последние события, миротворческий подход администрации США по отношению к Ирану не изменился. Это изменение может произойти только в том случае, если Иран пойдет на несвойственные ему шаги, или когда "что-то в лесу сдохнет".
Что известно о йеменских хуситах
- Движение хуситов возникло в Йемене еще в 1990-х годах. В 2004 они предприняли неудачную попытку переворота в стране, но через 10 лет спустя сумели захватить власть в северо-восточной части страны.
- После этого началась новая волна гражданской войны с привлечением международных сил под руководством Саудовской Аравии, которая очень жестко обстреливала Йемен. Однако режим хуситов выстоял, в том числе благодаря поддержке Ирана.
- Из-за продолжительной гражданской войны Йемен превратился в беднейшую страну мусульманского мира. После прекращения боевых действий в 2022 году страна осталась разделенной, причем за хуситами осталась ее столица и почти треть территории.
- В ноябре 2023 хуситы объявили, что выступят против Израиля после начала боевых действий в Секторе Газа. Вследствие этого группировка впервые в истории применили баллистические ракеты среднего радиуса действия для атаки Израиля, однако ПВО отразило эти нападения.
- Впрочем, на этом хуситы не остановились и начали терроризировать мировое судоходство, атакуя корабли, двигавшиеся по проливу между Красным морем и Индийским океаном. Это нанесло мировой экономике значительный ущерб, а отдельные транспортные компании даже отказались от этого морского маршрута.
- Нападения хуситов на суда не прекратились даже после того, как США и ряд других стран ввели в Красное море свои корабли. Поэтому для того, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, США и Британия атаковали военные объекты Йемена с воздуха и моря, выпустив около 100 бомб и ракет.