Продолжат ли США поддерживать Украину после промежуточных выборов, — генерал Ходжес

В США 8 ноября прошли довыборы в Конгресс. Украинские чиновники надеются, что результаты голосования не будут иметь негативного влияния на поддержку нашего государства.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 каналу в преддверии выборов подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину.

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США важно и дальше поддерживать Украину

Генерал США подчеркнул, что 70% американцев настаивают на продолжении поддержки Украины .

Отметим, что интервью с Ходжесом записано 4 ноября. Тогда военный отметил, что на довыборах в Конгресс будут те, кто подвергнет сомнению помощь США.

По словам Ходжеса, Конгресс будет иметь право оказывать давление на Администрацию президента с требованием объяснить, зачем это все происходит и какова цель этой поддержки.

Однако генерал убежден, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь, учитывая, сколько средств США выделяет Украине.

Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео

Президент хорошо объясняет, почему это важно не только для Украины, но и безопасности и стабильности Европы и нашей экономической безопасности и процветания. Так же, как и то, что НАТО не будет вовлечено в эту ситуацию, когда мы будем вынуждены отреагировать. А еще потому, что за ситуацией наблюдает Китай,

– заметил генерал США.

Ходжес добавил, что если китайцы увидят, что в США не могут совместно действовать против России, то у них автоматически развяжутся руки в Тихом океане. И вещи совершенно ясные для большинства политиков, подчеркнул генерал.

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Кратко, что нужно знать о довыборах в США

8 ноября в США прошли выборы в две палаты парламента. По состоянию на 11.00 9 ноября демократы имеют 48 мест в Сенате, республиканцы – 48.

В Палате представителей – демократы имеют 178 мест, а республиканцы – 198 мест.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти перед выборами заявил, что поддерживает наше государство. Впрочем, если он станет спикером, его коллеги потребуют у Украины значительно большей подотчетности по поводу поставок оружия.

Отметим, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал Байдена увеличить поставки оружия в Украину.

Между тем, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что наше государство больше не получит помощи, если ее партия победит на выборах. По мнению политолога Валерия Дымова, проблема не в самой Грин, а в той части партии, к которой она принадлежит. Дело в том, что группа республиканцев активно поддерживают экс-президента США Дональда Трампа, который имеет довольно-таки пророссийскую позицию.

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