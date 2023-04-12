Перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки – Пентагон о "слитых" документах
Источник:The Guardian
Министр обороны США Ллойд Остин отреагировал на утечку секретных документов. Остин заявил, что США не остановятся, пока не найдут источник утечки.
Остин заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден ее источник.
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В США оценивают влияние утечки документов
"Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки и его масштабы", – сказал Остин.
Следователи работают над тем, чтобы определить, какое лицо или группа могла иметь возможность и мотивацию обнародовать разведывательные отчеты. Сообщается, что "слив" документов может стать наиболее разрушительной утечкой правительственной информации США со времен публикации тысяч документов на сайте WikiLeaks в 2013 году.
Заместитель заместителя Минобороны по вопросам разведки и безопасности Миланси Гаррис возглавляет проверку Пентагона для оценки потенциального влияния утечки документов.
Некоторые из наиболее чувствительных "слитых" сведений якобы касаются военных возможностей и недостатков Украины. В одном из документов упоминается маленькое количество западных войск специального назначения в стране.
Министерство юстиции США открыло уголовное расследование по факту разглашения документов.
Утечка документов в США: что известно
- В начале апреля в сети опубликовали снимки якобы секретных документов Пентагона и НАТО, среди которых многое касается Украины. Уже 7 апреля Министерство обороны США начало расследование, которое может занять месяцы.
- В Пентагоне рассказали, что обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация, что является очень серьезным риском для национальной безопасности страны.
- По данным СМИ, источник утечки секретных документов американская разведка может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США.
- Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что в США на данный момент нет информации. По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. По меньшей мере, на это указывают данные о потерях Украины и России, которые не совпадают с публикуемыми Украиной и западными партнерами.
- Утечка данных может быть российской ИПСО, цель которой сорвать контрнаступление Сил обороны Украины. Также целью "слива" документов могла быть попытка посеять зерно вражды между партнерами Украины. Однако в США уверили в полной поддержке Украины.
- В ГУР МО утечку данных связывают именно с Россией. В частности, оккупанты сейчас делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и среди стран НАТО.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк тоже заявил, что за "сливом" данных стоят россияне. По его словам, если оккупанты пытаются создать вид, будто они что-то знают, – значит, они ничего не знают.
- На утечку данных отреагировал и Владимир Зеленский. Глава государства провел заседание Ставки Главнокомандующего, приоритетной темой которой было предотвращение утечки информации о планах ВСУ.