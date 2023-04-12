Перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки – Пентагон о "слитых" документах

Министр обороны США Ллойд Остин отреагировал на утечку секретных документов. Остин заявил, что США не остановятся, пока не найдут источник утечки.

Остин заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден ее источник.

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В США оценивают влияние утечки документов

"Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки и его масштабы", – сказал Остин.

Следователи работают над тем, чтобы определить, какое лицо или группа могла иметь возможность и мотивацию обнародовать разведывательные отчеты. Сообщается, что "слив" документов может стать наиболее разрушительной утечкой правительственной информации США со времен публикации тысяч документов на сайте WikiLeaks в 2013 году.

Заместитель заместителя Минобороны по вопросам разведки и безопасности Миланси Гаррис возглавляет проверку Пентагона для оценки потенциального влияния утечки документов.

Некоторые из наиболее чувствительных "слитых" сведений якобы касаются военных возможностей и недостатков Украины. В одном из документов упоминается маленькое количество западных войск специального назначения в стране.

Министерство юстиции США открыло уголовное расследование по факту разглашения документов.

Утечка документов в США: что известно