Несмотря на проблемы в Конгрессе: США готовят для Украины новый мощный пакет вооружений – Reuters

Уже вскоре администрация президента США Джо Байдена может объявить новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составит около 200 миллионов долларов.

Объявить о пакете должны в Брюсселе в среду, 11 октября, на 16-м "Рамштайне". В него могут войти аналогичные боеприпасы и наземная техника, имевшиеся в последних пакетах помощи. Хотя окончательный состав пакета еще не формируется.

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Пентагон продолжает помогать Украине благодаря бухгалтерской ошибке

Как рассказали американские чиновники в комментарии Reuters, в США продолжают овладевать средствами, выявленными из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки – говорится о завышении стоимости ранее поставленного оружия. Таким образом, несмотря на проблемы Конгресса, Киев смог получить от Вашингтона оружие, боеприпасы и другие необходимые вещи для защиты территории.

Ранее Байден пообещал пополнить запасы оружия, отправленного в Украину. В частности, он просил Конгресс утвердить еще 24 миллиарда долларов для Украины, однако запрос все еще находится на рассмотрении.

Истинная стоимость поставки оружия измеряется при покупке замены. Если Конгресс не предоставит новые средства для закупки замены, а у Пентагона закончатся средства на перепрограммирование для поддержки выполнения контрактов, то Украина и производители оружия должны будут сделать другие шаги для пополнения запасов. В настоящее время американское оборонное ведомство имеет по меньшей мере 5,4 миллиарда долларов из предоставленных Конгрессом полномочий на сокращение президентского бюджета.

О каких проблемах в Конгрессе говорится

Недавно в США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства.

Правда, в него не вошло новое финансирование помощи Украине. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно.

После этого Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украины. В МИД Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Впоследствии Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

Помощь США Украине может отчасти зависеть от того, кто заменит Маккарти. Некоторые из его возможных преемников решительно поддерживают помощь Киеву, в то время как другие – категорически против.

– это инструмент для перемещения средств со счетов Пентагона для удовлетворения срочных потребностей. Его можно использовать для закупки оружия у таких предприятий как Lockheed Martin, производящий реактивные системы залпового огня, и General Dynamics, выпускающий артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Обе компании играют немаловажную роль для обеспечения оружием Украины.