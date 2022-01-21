Кремль получит быстрый, жесткий, единственный ответ, – Блинкен о вероятной агрессии России
Источник:брифинг Энтони Блинкена
Энтони Блинкен заявил, что США готовы к жесткому ответу на эскалацию России. Несмотря на это, продолжают настаивать на взаимовыгодных условиях.
Госсекретарь США в очередной раз заверил, что будут действовать решительно в случае нападения Кремля. Об этом он заявил 21 января после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Штаты готовы к резкому и быстрому ответу
Мы дали четко понять – если любые вооруженные силы России пересекут границу с Украиной, это будет расценено как новое вторжение и получит быстрый, жесткий, единственный ответ от США и наших союзников и партнеров,
– заявил Блинкен.
Госсекретарь США также заверил, что другая агрессия Кремля – кибератаки, использование парамилитарных формирований – также будут иметь ответ от Штатов и союзников.
Штаты не поступятся основными принципами
Энтони Блинкен пояснил: "США не поступятся фундаментальными принципами, включая политику открытых дверей НАТО".
Политик также заверил, что Штаты готовы работать с Россией, чтобы решить взаимные беспокойства в ряде сфер, включая контроль над вооружениями. Однако Кремлю стоит начать с отвода войск от границы Украины, если они хотят убедить мир в отсутствии агрессивных планов.
Реакция международного сообщества на фоне угрозы со стороны России
- Госсекретарь США Энтони Блинкен в Москве встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По результатам встречи американский политик заявил, что надеется, что стороны таки пойдут дипломатическим путем решения ситуации. В частности говорится о скоплении 127 тысяч военных России у границы с Украиной.
- 21 января СМИ сообщили, что 3 самолета стран-членов НАТО присоединились к мониторингу ситуации вокруг Украины. В частности они следят за действиями военных Кремля.
- На фоне угрозы Штаты предоставили Украине 200 миллионов долларов помощи. СМИ сообщили, что за эти средства Украине предоставят радиолокационные системы и морское оборудование.
- Также военную помощь нашему государству оказала Великобритания. Кроме того, ее пообещали Канада, страны Балтии, Нидерланды, а также Чехия.
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