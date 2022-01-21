Кремль получит быстрый, жесткий, единственный ответ, – Блинкен о вероятной агрессии России

Энтони Блинкен заявил, что США готовы к жесткому ответу на эскалацию России. Несмотря на это, продолжают настаивать на взаимовыгодных условиях.

Госсекретарь США в очередной раз заверил, что будут действовать решительно в случае нападения Кремля. Об этом он заявил 21 января после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Штаты готовы к резкому и быстрому ответу

Мы дали четко понять – если любые вооруженные силы России пересекут границу с Украиной, это будет расценено как новое вторжение и получит быстрый, жесткий, единственный ответ от США и наших союзников и партнеров,

– заявил Блинкен.

Госсекретарь США также заверил, что другая агрессия Кремля – кибератаки, использование парамилитарных формирований – также будут иметь ответ от Штатов и союзников.

Штаты не поступятся основными принципами

Энтони Блинкен пояснил: "США не поступятся фундаментальными принципами, включая политику открытых дверей НАТО".

Политик также заверил, что Штаты готовы работать с Россией, чтобы решить взаимные беспокойства в ряде сфер, включая контроль над вооружениями. Однако Кремлю стоит начать с отвода войск от границы Украины, если они хотят убедить мир в отсутствии агрессивных планов.

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