Держсекретар США вкотре запевнив, що діятимуть рішуче у випадку нападу Кремля. Про це він заявив 21 січня після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергєм Лавровим.

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Штати готові до різкої та швидкої відповіді

Ми дали чітко зрозуміти – якщо будь-які збройні сили Росії перетнуть кордон з Україною, це буде розцінено як нове вторгнення і отримає швидку, жорстку, єдину відповідь від США та наших союзників та партнерів,

– заявив Блінкен.

Держсекретар США також запевнив, що інша агресія Кремля – кібератаки, використання парамілітарних формувань – також матимуть відповідь від Штатів та союзників.

Штати не поступляться основними принципами

Ентоні Блінкен пояснив: "США не поступляться фундаментальними принципами, включаючи політику відкритих дверей НАТО".

Подітик також запевнив, що Штати готові працювати з Росією, щоб вирішити взаємні занепокоєння у низці сфер, включаючи контроль над озброєннями.

Протк Кремлю варто почати з відведення військ від України, якщо вони хочуть переконати світ у відсутності агресивних планів.