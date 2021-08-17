США хотят ускорить темпы эвакуации из Афганистана

В США хотят увеличить темпы эвакуации населения из захваченного "Талибаном" Афганистана. Согласно плану, американцы хотят ежедневно эвакуировать примерно по 5 тысяч человек.

Таков план Пентагона США. Согласно предварительным решениям, Соединенные Штаты должны были бы до 17 августа завершать эвакуацию, однако теперь ее продолжат.

К теме Люди сидели на полу: грузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула – фото

США готовы противостоять "Талибану"

Для вывоза людей из захваченного террористами Кабула, американцы будут использовать как военно-транспортные, так и пассажирские самолеты.

В случае провокаций или нападений со стороны талибов, военные США имеют все необходимое для противодействия террористам. В Пентагоне убеждают, что им не помешает даже отсутствие баз в Афганистане. Однако эвакуацию будет проводить сложно после того, как США выведет свои войска.

Несмотря на то, по мнению представителя Пентагона Джона Кирби, противодействовать террористам можно будет и с помощью разведки, которая сейчас в Афганистане работает гораздо лучше, чем в 2001 году.

Захват Афганистана "Талибаном": последние новости