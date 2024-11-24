США могут передать Украине дальнобойные ракеты JASSM, – Reuters
США близки к тому, чтобы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM. Они могут атаковать вглубь России.
24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что Украине придется подождать эти ракеты.
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Что известно о передаче Украине ракет JASSM
Представители США заявили, что Киев должен подождать ракеты, поскольку Соединенные Штаты решают технические проблемы перед любыми поставками.
Три источника издания говорят, что ракеты типа "воздух – поверхность" JASSM могут войти в пакет вооружений, о котором объявят этой осенью. Однако окончательного решения еще не приняли.
Американские чиновники объяснили, что поставки этих ракет могут:
- существенно изменить стратегический ландшафт конфликта,
- увеличить зону поражения ударов по территории России.
Военные аналитики предположили, что радиус действия ракет JASSM может оттеснить российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров дальше от линии боевых действий.
Это серьезно осложнит способность России поддерживать ее наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество,
– заявили специалисты.
Они объяснили, что запуск JASSM у северной границы Украины с Россией – может позволить ВСУ поражать военные объекты России в Воронеже и Брянске, а на юге – бить по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.
Важно. Ракеты JASSM – это современные крылатые ракеты большой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 1 000 километров с высокой точностью. Их можно адаптировать и запускать с украинских самолетов МиГ-29, Су-24 и Су-27. Специалисты на Западе убеждены, что усилит военные возможности Украины.