"Диснейленд" в Украине и меньшие роялти: как США могут помочь украинскому кинопроизводству

Конец года или его начало всегда считаются хорошим поводом для подведения итогов. Попробую подвести некоторые итоги в области кинопиратства в России и изложить свои мысли относительно развития индустрий кинопроката в Украине.

Единственный продукт, который Россия не смогла заменить, – американское кино

В своих колонках я уже неоднократно рассказывал, как устроен рынок пиратского кинопоказа в России. С мая 2022 года, когда кинопиратство приобрело массовый характер, до сегодня в российских кинотеатрах показали почти 100 украденных фильмов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Это кажется не очень большой цифрой, но так устроен кинопоказ – обычно картина находится в прокате несколько недель. Кроме того, теперь не киностудия определяет репертуар, а сам кинотеатр. До 24 февраля 2022 года кинотеатр в России получал копию фильма, условно говоря, бесплатно – копия приходила в кинотеатр, а кинотеатр отчислял роялти от ее проката (обычно 50% от каждого проданного билета).

Таким образом, даже если фильм был не самый кассовый, он, с одной стороны, давал зрителю возможность выбора и более широкий ассортимент, а, с другой стороны, был лишь менее прибыльным для кинотеатра, а не генерировал убыток в чистом виде.

В первые дни марта 2022 года, то есть буквально через несколько дней после вторжения российских войск на территорию Украины, все основные голливудские студии прекратили передавать права на прокат в Россию, закрыли свои офисы на территории страны, рассчитали и уволили российских работников, вернули в США иностранный персонал своих представительств.

Кинотеатры перестали получать копии фильмов для легального показа на условиях отчисления роялти и начали покупать пиратские копии фильмов для проката. Изменились способ получения фильмов и принцип формирования репертуара. Теперь и преступникам, которые воруют копию фильма, и кинотеатрам важно минимизировать свои риски. Из-за этого они воруют только блокбастеры – фильмы с большим бюджетом и интересным игровым сюжетом, что заинтересует большинство зрителей, а также фильмы, снятые известными режиссерами и фильмы с популярными актерами.

Сегодня цены на пиратские копии фильмов для кинотеатров стартуют от 100 000 рублей (около 1000 долларов), а конечная цена формируется продавцом в зависимости от самого фильма, его хронометража, города, в который продают фильмокопию и тому подобное. Имея четкую цену, которую кинотеатр платит за фильм еще до начала его проката, предприниматели не хотят рисковать и покупают только блокбастеры.

Пиратский кинопрокат, по-прежнему, составляет значительную часть выручки кинотеатров в России. Но увеличивается и доля российского кино. Власть, с одной стороны, понимает, что наличие в кинотеатрах американских фильмов негативно влияет на постулаты о том, что США – враг России, а, с другой стороны, российские студии наращивают кинопроизводство. Дело в том, что его бюджетирование стало одной из немногочисленных статей, которые не были сокращены в угоду наращиванию расходов на войну.

Власть решает две задачи:

"подкармливает" креативный класс, чтобы в нем не началось "разброда и шатания";

пытается максимально перевести кинотеатры на российский контент, в котором можно "зашивать" необходимые пропагандистские темы.

Отдельно хочу обратить внимание на уникальность американского кино. Этот продукт оказался единственным, который Россия не смогла "импортозаменить", единственным без которого она не могла существовать. Автомобили, техника, продукты – от чего-то россияне отказались, что-то было замещено суррогатами собственного производства или подделками из азиатских стран. Но именно американское кино, из-за принципиального решения голливудских студий уйти с российского рынка, решили начать воровать. С учетом этой уникальности, очень жаль, что американские власти так медленно решают вопрос о борьбе с этим явлением.

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Сложное положение украинских кинотеатров

В то время как сегодня российские кинотеатры зарабатывают огромные деньги, показывая украденные голливудские картины и увеличивая выбор отечественных фильмов благодаря государственной поддержке российского кинопроизводства, украинские кинотеатры находятся на грани выживания.

Во время подготовки этого материала я попытался связаться с двумя крупными украинскими киносетями – "Планета Кино" и "Баттерфляй". На мое письмо откликнулась СЕО "Планеты Кино" Наталья Байдан, за что я ей очень благодарен. Наталья была настолько подробной в описании сегодняшнего состояния своей киносети, что я решил связаться с "Баттерфляй", считая, что в других киносетях и отдельных кинотеатрах мало чем отличается от описанного Натальей.

Я не хочу утомлять читателя большим количеством цифр. Если сказать коротко – выручка украинских кинотеатров в военное время упала вдвое (у кого-то намного больше, кто-то был вынужден закрыться). То, что в это непростое время кинотеатры в Украине открыты, – это уже огромное чудо и еще один подвиг украинцев. Воздушные тревоги, срывы киносеансов, нехватка персонала, проблемы с поставками для кинобара и множество других проблем.

Можно сказать: "Так пусть не мучаются и закроются". Но я возражу – это бизнес, который его владельцы создавали много лет, и что, возможно, гораздо важнее – это культура, которая не должна исчезнуть даже в такое сложное для Украины время.

А время действительно сложное, ведь я не упомянул самый главный дефицит, который испытывает каждый украинский кинотеатр сегодня – это дефицит зрителей.

Кто-то эмигрировал, кто-то воюет, кому-то не до кино. Кинотеатры построены для зрителей и их практически полное отсутствие – это главная проблема, с которой столкнулась украинская киноиндустрия сегодня. Не изменится ситуация и после завершения войны. Что же будет тогда с украинскими кинотеатрами?

Как американские киностудии могут помочь Украине

Очевидно, что не стоит ждать мгновенного возвращения показателей посещаемости к довоенным величинам. И вот здесь я хотел бы призвать американские студии помочь. Возможно, на несколько лет стоит сократить размер роялти, взимаемого с украинских кинотеатров, с условием того, что те вложат часть сэкономленных средств в ремонт и редизайн. Возможно, этот размер роялти должен быть плавающим в зависимости от того, какую программу предложит тот или иной кинотеатр.

Например, не 50%, а 45% роялти, при условии, что кинотеатр меняет кинокресла. Не 45%, а 40%, при условии, что в кинотеатрах произойдет замена классической цифровой кинопроекции на светодиодные экраны и тому подобное.

Создание программы поддержки кинотеатров и восстановления их посещаемости – это задача, которой должно заниматься Министерство культуры Украины, и начинать эту работу нужно уже сегодня.

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Я же только хочу сказать, что американские компании и в случае с кинотеатрами должны помнить, кто обворовывал их в течение войны, а кто старался выполнять международные договоры даже в условиях внешней агрессии.

Во время подготовки этой статьи я также пробовал связаться со студией имени Довженко и Одесской киностудией. К сожалению, они мне не ответили. Однако, смею предположить, что сегодня украинские студии, так же как и украинские кинотеатры, отнюдь не купаются в деньгах. Причины те же – дефицит персонала, возможно разрушения в результате бомбардировок, и вряд ли украинский бюджет сегодня готов поддерживать кинопроизводство, в тех масштабах, как это происходит в России.

После окончания войны студиям также потребуется поддержка. Помощь может прийти от американских онлайн-кинотеатров. Например, для проектов, снимаемых для американских киностудий в Восточной Европе, одним из условий может стать то, что съемочный процесс или постпродакшн должен происходить в одной из украинских киностудий.

Мне также хотелось бы затронуть вопрос тематических парков развлечений. Это не совсем "киношный" вопрос, но дело в том, что самые успешные тематические парки связаны с кино и мультфильмами. Я, конечно, говорю о семействе парков "Дисней" и "Юниверсал".

Американские парки не справляются с количеством желающих их посетить. Единственный европейский "Диснейленд" расположен в Париже, климат которого значительно отличается и от калифорнийского, и тем более от флоридского.

Юг Украины прекрасно подходит для всесезонного парка "Дисней" или "Юниверсал". Наличие такого парка, за создание которого, я думаю, с удовольствием заплатят российские граждане (они же не жалели своих денег на войну), поднимет экономику любого украинского региона на новые высоты – развитие аэропорта, гостиницы, сфера услуг.

Мрак войны, в котором мир живет уже почти три года, рано или поздно уйдет в прошлое. Тогда наступит время "собирать камни". Вот тут как раз нужно будет принимать во внимание поведение деятелей кинорынка в эти непростые годы. И помочь тем, кто пострадал больше всего – украинскому народу. Россияне же пусть получат то, на что заслужили – снятые, может, и качественно, но достаточно поверхностные по сюжету, фильмы разных жанров, в частности пропагандистские байопики, и кинокартины так называемых "дружественных государств".

Украинский кинобизнес так же как в эпоху войны, не должен остаться один на один с проблемами выживания: без протянутой ему руки помощи со стороны Запада и, прежде всего, Голливуда, ему, скорее всего, будет не выжить. Но эта помощь поможет ему возродиться, по сути, из пепла, а, возможно, и создать новый мировой кластер индустрии мечты.