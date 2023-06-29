США близки к предоставлению дальнобойных ракет ATACMS Украине, – WSJ

Украина может получить вскоре от США дальнобойные ракеты ATACMS. Заметим, что переговоры по их передаче продолжаются более года.

На решение Соединенных Штатов могла повлиять ситуация внутри России. Собственно, вооруженный мятеж, организованный Евгением Пригожиным дал очередной толчок Вашингтону.

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ATACMS могут предоставить Украине

В издании пишут, что на ускорение решения по передаче ракет ATACMS повлияли события последних дней. Если говорить подробнее, то речь идет о борьбе, которая идет внутри военного руководства и рвущихся к власти.

Но есть одно "но". США близки к моменту, когда передадут Украине ATACMS. Впрочем, точно неизвестно, когда это может произойти.

Как бы там ни было, мы не сомневаемся в том, что это точно произойдет. Мы наблюдаем определенную закономерность:

сначала в США говорят, что этого Украине никогда не дадут;

затем не спорят с соответствующими просьбами;

потом говорят, что не исключают, что Украина получит определенный вид оружия;

затем за определенный период времени подогревается интерес вокруг этой темы;

а потом уже внезапно определенный вид вооружения нам передают.

Что-то подобное будет и с истребителями F-16. Просто следует понимать, что их не могут просто так передать. Для этого нужно не только обучать пилотов и механиков, но и организовать целую инфраструктуру. Чтобы эти самолеты могли использовать не только во время боевых задач, но и должным образом обслуживать.

Напомним, что накануне США неожиданно объявили о военном пакете помощи Украине. На этот раз его общая сумма составляла 500 миллионов долларов.

Что вошло в пакет помощи

Он содержит множество позиций, необходимых нашим защитникам для проведения успешного контрнаступления, в частности: