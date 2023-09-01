США могут послать Украине первые снаряды с обедненным ураном, – Reuters

Украина продолжает получать военную помощь от международных партнёров. В этот раз сообщают, что от США наше государство может получить первые снаряды с обедненным ураном.

Журналисты говорят, что информация о передаче этого вида вооружения зафиксирована в виде, который они видели. Также ее подтверждают два американских чиновника.

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Чем крутее эти снаряды

По данным СМИ, они способны помочь уничтожать русские танки. Говорят, они входят в новый пакет военной помощи Украине, который должны представить на следующей неделе.

Эти боеприпасы могут использовать в паре с американскими танками Abrams. Они, по словам личности, знакомой с этим вопросом, будут в Украине в ближайшие недели.

По словам одного из чиновников, будущий пакет военной помощи оценивается в 240 – 375 миллионов долларов. Все будет зависеть от того, что войдет в его финальную ревизию. По сути, окончательное содержание пакета еще не определено. В Белом доме его не комментируют.

Собственно журналисты вспомнили, что в начале года Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном. В то же время, это будет первая такая поставка из США и она, говорят в СМИ, может вызвать споры.

Обратите внимание, что до этого администрация Байдена решила предоставить Украине кассетные боеприпасы. Были опасения, что они могут угрожать безопасности гражданского населения. Но наше государство дало гарантии, что его будут применять только по оккупантам.

По сути, боеприпасы с обедненным ураном способны с легкостью пробивать бронированное покрытие.

Вернемся к американским танкам Abrams. Как пишут в издании Politico, первые 10 таких танков нам должны передать в сентябре. Журналисты сообщают об этом, ссылаясь на собственные источники в Минобороны США. Добавим, что всего Украина должна получить 31 M1 Abrams.

Чиновники с Запада выражают надежду, что эти танки позволят ВСУ получить преимущество, необходимое для прорыва ожесточенной обороны России. Представитель Минобороны США отмечает, что десять 70-тонных танков в настоящее время в Германии. Там они проходят финальную реконструкцию. После ее завершения машины отправят в Украину.