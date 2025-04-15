Двойной удар: как Трамп должен был бы ответить на "пощечину" Путина

В США резко отреагировали на российскую атаку по Сумах 13 апреля и пригрозили введением новых санкций и дополнительных пошлин. Это может стать болезненным ударом по России.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что кроме введения новых ограничений против Кремля, нужно осуществлять давление на Дональда Трампа, чтобы он изменил свое мнение относительно России. Также президент США подписал указ о продлении чрезвычайных экономических полномочий в отношении России до 15 апреля 2026 года.

Читайте также Трамп угрожает дополнительными санкциями против России, если не будет прекращения огня, – Axios

Это серьезные санкции

Фесенко отметил, что есть разные санкции, введенные против России. В частности Трамп продлил те, которые Джозеф Байден ввел еще в 2021 году. Также президент США 1 марта 2025 года продлил действие санкций, которые были введены уже после полномасштабного вторжения.

Однако эффект от этих санкций, по его мнению, ограничен, хотя они важны для россиян. Именно поэтому Кремль стремится, чтобы США и Европа отменили их. Особенно россиян раздражают европейские санкции, из-за которых они теряют большие средства.

Нельзя сказать, что эти санкции вообще не действенны, но они не спровоцировали перелом и не заставили Путина прекратить эту войну,

– отметил политолог.

В то же время санкции в отношении нефтяных рынков, которые предлагает ввести Линдси Грэм, очень серьезные. Поэтому важно, что его поддержали сенаторы. Однако еще должно быть одобрение в Палате представителей.

Реализовать эту инициативу Линдси Грэм сможет тогда, когда Трамп ее поддержит,

– сказал Фесенко.

Он также обратил внимание на слова Грэма о том, что россияне совершили удар по Сумах именно в религиозный праздник, поэтому это "пощечина" Трампу и пренебрежение к нему лично. Если эту мысль донесут до президента США, то, возможно, это произведет определенное впечатление на него.

Трамп – эмоциональный человек. Судя по его поведению во время таможенной войны, он может принимать некоторые решения под влиянием эмоций,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Однако в этой ситуации наиболее правильным шагом Трампа, по мнению политолога, было бы возобновление поставок оружия в Украину – за деньги. Тогда если бы президент США сделал этот шаг и ввел мощные санкции в отношении российской нефти, это был бы двойной удар по России.

К слову. Сенатор-демократ Тим Кейн заметил, что россияне не утверждают, что удар по Сумах был несчастным случаем. По его словам, они утверждают, что "сделали это намеренно". Он обратил внимание на обстоятельства недавних атак России на гражданское население. Они, как отметил Кейн, "происходят в воскресенье в городах, где расположены детские площадки, детские больницы, люди идут на богослужения". Поэтому сенатор убежден, что Россия хорошо знала, что делала, когда ударила по Сумах.

Напомним, что после атаки россиян на Сумы, в результате которой погибли 35 человек, в частности дети, сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против Москвы, если она не согласится на мир.

Грэм обвинил Россию в "варварском нападении на верующих в Вербное воскресенье" и назвал атаку на Сумы "ответом Путина на попытки достичь прекращения огня и мира".

Сенатор заявил, что соответствующий законопроект о введении санкций и дополнительных пошлин против России сейчас имеет 55 соавторов в Сенате. Поэтому если, по его словам, ближайшее время не произойдут кардинальные изменения, тогда будет нужно продолжать "калечить российскую экономику", а также наказывать тех, кто поддерживает Путина".