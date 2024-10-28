Не только США: какая страна может значительно усилить Украину

Результаты выборов президента в США могут повлиять на масштабы военной помощи для Украины. Другим партнерам также важно присоединиться, ведь от этого будет зависеть не только безопасность нашего государства.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что Украине надо уменьшать ожидания относительно выборов в США, ведь американское общество может максимально сосредоточиться на своей политике. Каждая из сторон, вероятно, не будет признавать победу оппонента.

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Коммуникация с партнерами

Игорь Чаленко отметил, что Украине важно усиливать коммуникацию не только с США, но ее с другими партнерами.

Он считает, что военная помощь от Соединенных Штатов Америки станет значительно меньше до конца первого квартала 2025 года.

Этот момент нам надо как-то пережить. Должна быть увеличена поддержка со стороны европейских партнеров и не только. Я очень сильно рассчитываю на Южную Корею,

– сказал политолог.

Южной Корее важно менять позиции по Киеву, ведь действия Северной Кореи в войне России против Украины являются очень опасными. Как известно, КНДР представляет серьезную угрозу для Сеула.

Южная Корея может начать поставлять оружие Украине, в частности артиллерийские снаряды. Далее, по мнению Игоря Чаленко, это сотрудничество может расшириться, и будет происходить передача бронетехники и танков.

Ну и в конце концов у Южной Кореи более 260 ракет Taurus. Хотелось бы, чтобы антипутинская проукраинская коалиция в мире крепла, а не наоборот, учитывая ситуацию в США,

– отметил он.

К слову, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может рассмотреть поставки оружия Украине, если Северная Корея продолжит военное сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что Сеул "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию и готов поддержать Украину.