Благодаря им возможен и "хлопок" в Крыму, – военный эксперт о дронах США RQ-4 Global Hawk
После того, как США потеряли в Черном море дрон MQ-9 Reaper, американцы решили направить в эту же зону другой беспилотник – RQ-4 Global Hawk. Штаты продолжат собирать разведданные, которые очень важны для Украины.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, благодаря разведданным США и средствам поражения Украины, на временно оккупированных Россией территориях происходит "хлопок".
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"Пентагон передает разведданные Украине. Тот "хлопок", который проходит в Севастополе и других городах, я уверен, происходит за разведданными американцев. Так мы видим цели, самолет или корабль, по которым стоит ударить", – отметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что дрон RQ-4 Global Hawk имеет реактивный двигатель, поэтому его труднее сбить.
США продолжат собирать разведданные
Нарожный отметил, что беспилотники Соединенных Штатов продолжат летать над Черным морем и собирать разведданные. Как пояснил эксперт, США имеют более 400 дронов MQ-9 Reaper.
Никто не погиб и не был ранен. Пилоты беспилотников снизили плечами, пересели на другой дрон и летают дальше. Это дорогостоящий расходный материал, не больше. Проблем с их количеством нет. Данные передаются, поражения происходят. Они будут летать дальше,
– сказал он.
Военный эксперт предположил, что россияне могут решиться сделать еще одну такую атаку, а может, и не одну. Он вспомнил, что США на всех войнах, в которых принимали участие, теряли большое количество беспилотников.
Нарожный о дроне RQ-4 Global Hawk: смотрите видео
США не хотят прямого столкновения с Россией
Соединенные Штаты отправляют беспилотников без сопровождения авиации. Нарожный считает, что если дроны будут сопровождать истребители F-16, они смогут без проблем сбить российский Су-34, это будет прямое столкновение США с Россией.
"Прямое столкновение уже не скрыть, нужно будет отвечать, наказывать. Штаты не хотят идти на прямое столкновение с Россией. Поэтому прикрытия с воздуха этих беспилотников не будет. Они просто показывают России: "Вот где ваше место, мы вас считаем страной третьего мира" , – объяснил эксперт.
Сбитие дрона MQ-9 Reaper над Черным морем: коротко
- 14 марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Его перехватил и сбил российский самолет Су-27.
- В Белом доме отметили, что сбивание MQ-9 Reaper США над Черным морем было "опасным и непрофессиональным". Также там призывали обращать внимание на подобные инциденты, ведь они очень показательны.
- США направили новый разведывательный беспилотник в сторону оккупированного Россией Крыма. Дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 вошел в акваторию Черного моря.