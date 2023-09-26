Список требований США для получения помощи: у Зеленского впервые отреагировали
США направили Украине список реформ, которые необходимо выполнить, чтобы продолжить получать помощь. В Офисе Президента отреагировали.
Михаил Подоляк в эфире телемарафона подчеркнул, что Украина прагматично и рационально относится к любым предложениям партнеров. Список от США – предложение, не ультиматум, информирует 24 Канал.
Обратите внимание США направили письмо с требованиями реформ: имеет ли свои условия в Украину Евросоюз
Такие предложения раздаются потому, что война требует реформ. В частности, по оборонной промышленности.
Наши партнеры говорят так: смотрите, если Россия способна долю своих ресурсов инвестировать в продолжение войны и даже если Россия проиграет, нужно, чтобы Украина выглядела иначе, то мы должны понимать свои стратегические приоритеты. То есть и мы, и партнеры должны понимать, куда инвестировать деньги,
– подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что большинство пунктов, имеющихся в списке реформ от США, реалистичны.
США направили Украине список реформ – главное
В Штатах Украины передали перечень приоритетных реформ, которые необходимо реализовать как можно быстрее для интеграции в Европу. Целью такого решения является "определение приоритетов и консолидация шагов" по реформированию. Их будет делать Украина и ключевые заинтересованные лица.
Какие реформы должна осуществить Украина
- В основном изменения сосредоточены на улучшении работы ключевых учреждений, таких как наблюдательные советы государственных предприятий, антикоррупционные органы, включая САП, НАБУ и НАПК, Высшего совета правосудия, а также судебной ветви власти в целом.
- Кроме этого, в документе отмечается важность внедрения в течение года реформ в Министерстве обороны Украины и всех силовых ведомствах. Эти изменения направлены на повышение эффективности и результативности этих важных организаций.
- В письме также отмечено, что следует пересмотреть процесс отбора руководства Государственной таможенной службы, чтобы обеспечить прозрачный и основанный на профессиональных достижениях процесс, предусматривающий конструктивное участие международных экспертов.