США отказали в выдаче виз российским пропагандистам, сопровождающим главу российского МИД Сергея Лаврова на Совбез ООН. В Кремле обещают ответные меры.

Сам Лавров заявил, что он возмущен таким решением и начал нести какой-то бред. Все это бред цитировали российские телеграмм-каналы.

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Лавров прокомментировал ситуацию фразой: "Не забудем, не простим".

Страна, которая себя называет самой сильной, умной, свободной, справедливой, испугалась,

– сказал глава МИД России.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что это "очередной возмутительный, совершенно неприемлемый прием". По словам Рябкова, "это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать".

Заметим, что и Лаврову, и всей российской делегации также не должны выдать визы. А ведь еще в начале полномасштабного вторжения США наложили персональные санкции на Лаврова.

Что этому предшествовало

Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров должен председательствовать в апреле на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, однако США длительное время не выдавали разрешение на прибытие спецсамолета министра и визы для российской делегации

В конце концов, 14 апреля американская сторона начала выдавать визы членам делегации России во главе с Лавровым. Заметим, что в состав Совбеза входят 5 постоянных членов ООН, включая:

Россию,

Великобритания,

Францию,

США,

Китай, обладающий правом вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН. Президент Украины в этой связи призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее быть террористом, не могло разрушить мир".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что председательство России – это очередное изнасилование международного права.